انخفاض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 26 تموز (يوليو) 2021 في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وسجلت بورصة بغداد صباح اليوم 26 تموز 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد، 148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وانخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.