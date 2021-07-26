سیاسة

حزب العمال الكوردستاني يخطط للحرب ضد البيشمركة

إقليم كوردستان لا يرغب بالمواجهة المسلحة ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني كما أن الرئيس مسعود بارزاني حرم الاقتتال الكوردي - الكوردي.
author_image آريان ابراهيم شوكت
حزب العمال الكوردستاني يخطط للحرب ضد البيشمركة
حزب العمال الكوردستاني يخطط للحرب ضد البيشمركة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ادريس إسماعيل عبوش اليوم الاثنين (26 تموز 2021) ان حزب العمال الكوردستاني يخطط للحرب ضد قوات البيشمركة.

وقال عبوش في تصريح لموقع IQNEWS إن "العمليات الاستفزازية للعمال الكوردستاني التي تستهدف قوات البيشمركة تثبت أنه يخطط للحرب ضد البيشمركة"، مبينا أن "العمال الكوردستاني استهدف قوات البيشمركة في عدة مناطق خلال الفترة الماضية. 

 

مضيفا أن "إقليم كوردستان لا يرغب بالمواجهة المسلحة ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني كما أن الرئيس مسعود بارزاني حرم الاقتتال الكوردي - الكوردي رغم محاولات حزب العمال الاستفزازية ضد البيشمركة"، لافتا إلى أن "ممارسات العمال الكوردستاني ألحقت خسائر كبيرة بالإقليم ومنحت الحجج لتركيا للتوغل في كوردستان".

 

وتابع أن "مسلحي العمال الكردستاني يحاولون التواجد بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين وجعل تلك الأماكن ساحة لمعاركها مع القوات التركية"، معتبرا "هذه الممارسات خرق قانوني ودستوري كون الاقليم جزء من العراق ولا يحق لأي طرف مسلح خارج الحدود جعل الاقليم ساحة للصراع المسلح". 

 

 

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