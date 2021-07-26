مجلة "فوربس" الامريكية تصنف اكبر الاقتصادات العربية

أربيل (كوردستان 24)- نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021 حيث جاءت السعودية في المركز الأول.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار. واللافت في التقرير أن الإمارات تقدمت في 2021 مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي، وتقدمت الإمارات على مصر في تصنيف العام الجاري. وفي المرتبة الرابعة للعام 2021 حل العراق بتوقعات وصول ناتجه المحلي الإجمالي إلى 190.7 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.