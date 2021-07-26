وزارة مالية كوردستان تنشر قائمة جديدة لتوزيع الرواتب

أربيل (كوردستان 24)- بعد إعلان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم أمس الأحد 25 تموز (يوليو) 2021 الشروع بتوزيع الرواتب كاملة وفي موعدها المحدد اعتباراً من الشهر الجاري.

صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان لكوردستان 24 انه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 27 تموز(يوليو) 2021 تتم المباشرة بتوزيع رواتب وزارات المالية والداخلية والبيشمركة. ومن المقرر ان يتم توزيع رواتب كافة الوزارات المتبقية في الاقليم لغاية يوم 2 آب (أغسطس) 2021 وحسب القائمة التالية.