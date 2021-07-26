صحة وبیئة

مديرية صحة أربيل تقترح إعلان حظرتجوال جزئي

author_image آريان ابراهيم شوكت
مديرية صحة أربيل تقترح إعلان حظرتجوال جزئي
مديرية صحة أربيل تقترح إعلان حظرتجوال جزئي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  افاد مصدر في مديرية صحة أربيل لمراسل كوردستان24 أن المديرية العامة لصحة اربيل قدمت مجموعة مقترحات الى اللجنة العليا لمكافحة كورونا لغرض تنفيذها والمقترحات هي:

1-   تشديد الاجراءات الوقائية بشكل عام خاصة استخدام الكمامة.

2-   منع اقامة الحفلات والمناسبات والندوات والتجمعات .

3-   تشجيع المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

4-   اعلان منع تجوال جزئي اعتبارا من الساعة 8 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا.

5-   السماح بدخول الاقليم فقط للسياح الذين تلقوا لقاح كورونا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف