مديرية صحة أربيل تقترح إعلان حظرتجوال جزئي

أربيل (كوردستان 24)- افاد مصدر في مديرية صحة أربيل لمراسل كوردستان24 أن المديرية العامة لصحة اربيل قدمت مجموعة مقترحات الى اللجنة العليا لمكافحة كورونا لغرض تنفيذها والمقترحات هي:

1- تشديد الاجراءات الوقائية بشكل عام خاصة استخدام الكمامة.

2- منع اقامة الحفلات والمناسبات والندوات والتجمعات .

3- تشجيع المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

4- اعلان منع تجوال جزئي اعتبارا من الساعة 8 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا.

5- السماح بدخول الاقليم فقط للسياح الذين تلقوا لقاح كورونا.