موسیقی

بعد أكثر من عامين من الاعتقال.. استقبال حار للفنانة الكوردية هوزان جاني في ألمانيا

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان المانيا استقبال حا السجون التركية هوزان جاني

أربيل (كوردستان 24)- حظت الفنانة الكوردية سعيدة إيناك  والمعروفة بــ"هوزان جاني" باستقبال حار لدى عودتها الى المانيا بعد أن قضت أكثر من عامين في السجون التركية بتهمة الارتباط بمنظمات ارهابية.

وتم استقبال جاني من قبل عدد من اصدقائها ومحبيها بحرارة، فيما قامت هي الأخرى بسرد قصص السجن وأوضاع المعتقلين لدى السلطات التركية.

وفي وقت سابق رفعت محكمة تركية حظر السفر عن الفنانة الكوردية ، والمعروفة باسم هوزان جاني، وذلك في خطوة سمحت لها بالعودة الى منزلها في ألمانيا، بعد أكثر من عامين من السجن.

وقالت جاني لكوردستان 24 "هذا الاستقبال الحار اسعدني جدا وسنستمر في العمل حتى تحرير كافة المعتقلين والمعتقلات".

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت هوزان جاني في حزيران 2018، بتهمة انتمائها الى حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا، والذي يقود تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ عدة عقود، وحكمت عليها بالسجن بست سنوات وثلاثة اشهر سجن.

لكن المحكمة العليا التركية اتهامات الارهاب في عام 2020، وتم اطلاق سراحها في في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، لكن تقييد سفرها ظل ساريا، مما منعها من مغادرة البلاد، في وقتها.

وجاني التي أصدرت 14 ألبوما غنائيا، حاصلة على الجنسيتين التركية والألمانية، وكانت تعيش متنقلة بين أوروبا وتركيا.

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