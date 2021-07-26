ریاضة

اختيار ثلاثة لاعبين كورد ضمن القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي العراقي

author_image سوار أحمد
کوردستان المنتخب الاولمبي لاعبين كورد العراق

أربيل (كوردستان 24)- اختار مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، التشيكي ميروسلاف سوكوب ثلاثة لاعبين كورد ضمن قائمة المنتخب الأولية، والتي ستخوض معسكر كربلاء للفترة من السابع والعشرين من الشهر الحالي حتى السادس من شهر آب المقبل.

وقالَ المدير الإداري للمنتخب الاولمبي، جليل صالح "إن المدرب سوكوب اختار قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 لاعباً من لاعبي الدوري العراقي الممتاز، وذلك للتواجد في معسكر كربلاء الذي سيقام يوم غد الثلاثاء".

وتم اختيار كل من اللاعبين عماد عيسى ( زاخو)، و أحمد سرتيب( النفط )، و هلو فائق ( اربيل)، ضمن القائمة الأولية للمنتخب.

وأضافَ صالح ان "قائمتي المنتخب الأولية والثانية ستقسمان على مجموعتين أثناء معسكر كربلاء، من أجل إتاحة الفرصة للمدرب وملاكه التدريبي المساعد للإطلاع على مستويات جميع اللاعبين المدعوين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب تحضيراً للاستحقاقات المقبلة".

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