قاسم الأعرجي: التعاون الأمني بين بغداد واقليم كوردستان جيد وقريبا وفد أمني يزور اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ان التعاون الامني بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان جيد، مؤكدا في الوقت نفسه ان وفد أمنيا سيزور اربيل خلال فترة قريبة.

وقال الأعرجي لكوردستان 24 ان الوفد العراقي في واشنطن ناقش عدة ملفات أهمها ملف الطاقة والتعليم والصحة والملف الأمني وكان لديه اجتماعات مع وزير الدفاع الأمريكي والقيادات الأمريكية بحضور وفد أمني عراقي متخصص وتم التناقش حول التدريب وتبادل المعلومات والتسليح.

واضاف الأعرجي ان الجانبين اتفقا على ان العراق ليس بحاجة الى قوات اجنبية قتالية تتواجد على أراضيه بعد 31 كانون الأول 2021 وستنتقل العلاقة الى علاقة تعاون في مجال التدريب والتسليح ونقل المعلومات، على حد قوله.

واشار الى ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعطى توجيهات مشددة بأن القوات الامنية العراقية هي من تتولى حماية المنشآت والسفارات والبعثات الدبلوماسية، وقال الأعرجي "سنعمل جاهدين على منع وايقاف كل هذه الهجمات التي قد تحصل في المستقبل".

وقال الأعرجي "التعاون بين اربيل وبغداد جيد من الناحية الامنية وهناك تعاون وثيق بين البيشمركة ووزارة الدفاع لمسك المناطق التي هي موضع اهتمام من الطرفين لمنع استغلالها من قبل داعش والجماعات الارهابية وسيذهب وفد امني اربيل خلال فترة قريبة جدا".