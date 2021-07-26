سیاسة

البيشمركة: مسلحو "العمال الكوردستاني" يطلقون النار على نقطة عسكرية للبيشمركة في خليفان

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رئيس أركان البيشمركة الفريق الأول جمال أمينكي
رئيس أركان البيشمركة الفريق الأول جمال أمينكي
کوردستان البيشمركة اطلاق النار خليفان حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس أركان البيشمركة الفريق الأول جمال أمينكي اليوم الاثنين، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على نقطة عسكرية لقوات البيشمركة في خليفان.

وقال أمينكي في بيان ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا مساء اليوم الاثنين 26/7/2021، النار على نقطة لقوات البيشمركة بين خليفان وبيخمة.

واكد أمينكي ان قوات البيشمركة ردت بإطلاق النار، مشيرا الى أن هناك اضرارا دون أن يعطي المزيد من المعلومات.

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