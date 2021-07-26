البيشمركة: مسلحو "العمال الكوردستاني" يطلقون النار على نقطة عسكرية للبيشمركة في خليفان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس أركان البيشمركة الفريق الأول جمال أمينكي اليوم الاثنين، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على نقطة عسكرية لقوات البيشمركة في خليفان.

وقال أمينكي في بيان ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا مساء اليوم الاثنين 26/7/2021، النار على نقطة لقوات البيشمركة بين خليفان وبيخمة.

واكد أمينكي ان قوات البيشمركة ردت بإطلاق النار، مشيرا الى أن هناك اضرارا دون أن يعطي المزيد من المعلومات.