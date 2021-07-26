الكاظمي يجتمع مع بايدن في واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ان مصطفى الكاظمي اجتمع اليوم الاثنين مع الرئيس الامريكي جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووصل الكاظمي مساء أمس الأحد الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وذلك بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين يوم الجمعة. وافاد بيان للمكتب ان "الكاظمي يجتمع بالرئيس الأميركي جوزيف بايدن في البيت الأبيض".

وتركزت المحادثات العراقية الأمريكية حول علاقات البلدين والوجود الامريكي في الأراضي العراقية، والعديد من الملفات المشتركة.