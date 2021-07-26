عباس كاظم: التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضروري لمواجهة داعش والجريمة المنظمة

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن عباس كاظم، ان التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضروري لمواجهة داعش والجريمة المنظمة.

وقال كاظم لكوردستان 24 ان "القوات العراقية بكافة صنوفها بما فيها البيشمركة كونها جزء اساسيا من المنظومة الامنية العراقية في اقليم كوردستان، بحاجة الى التنسيق والعمل المشترك والتعاون لأن هناك استهدافا من قبل تنظيم داعش والجريمة المنظمة لكافة الاطراف العراقية وليس لطرف دون الآخر، لذلك فإن تعاون هذه القوات في مصلحة كافة العراقيين".

وعن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة اكد كاظم ان هذا الحوار يحظى باهتمام بالغ ومتابعة كبيرة في امريكا ايضا ويُنتظر منه الكثير لتقريب وجها تالنظر بين البلدين ولرسم خطة طريق للعلاقة المستقبلية خصوصا في قضايا الدفاع والأمن.

واضاف كاظم "نتمنى تحويل هذه الحوارات والاتفاقات الى الجانب العملي وتطوير التعاون في النواحي العلمية والتكنولوجية وغيرها وذلك لأن العراق بحاجة الى مساعدة امريكية في العديد من النواحي".