سیاسة

عباس كاظم: التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضروري لمواجهة داعش والجريمة المنظمة

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
العراق عباس كاظم الولايات المتحدة امريكا

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي في واشنطن عباس كاظم، ان التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضروري لمواجهة داعش والجريمة المنظمة.

وقال كاظم لكوردستان 24 ان "القوات العراقية بكافة صنوفها بما فيها البيشمركة كونها جزء اساسيا من المنظومة الامنية العراقية في اقليم كوردستان، بحاجة الى التنسيق والعمل المشترك والتعاون لأن هناك استهدافا من قبل تنظيم داعش والجريمة المنظمة لكافة الاطراف العراقية وليس لطرف دون الآخر، لذلك فإن تعاون هذه القوات في مصلحة كافة العراقيين".

وعن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة اكد كاظم ان هذا الحوار يحظى باهتمام بالغ ومتابعة كبيرة في امريكا ايضا ويُنتظر منه الكثير لتقريب وجها تالنظر بين البلدين ولرسم خطة طريق للعلاقة المستقبلية خصوصا في قضايا الدفاع والأمن.

واضاف كاظم "نتمنى تحويل هذه الحوارات والاتفاقات الى الجانب العملي وتطوير التعاون في النواحي العلمية والتكنولوجية وغيرها وذلك لأن العراق بحاجة الى مساعدة امريكية في العديد من النواحي".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف