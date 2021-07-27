واشنطن: أموال البنك المركزي العراقي محصنة

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء 27 تموز(يوليو) 2021 إن أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الاميركية.

وذكر البنك في بيان أن "الجهات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية اكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما اكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات".

وأضاف البيان " أن العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003 فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".

وكان مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1483 فرض الحماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج، ولا سيما صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو الحساب الذي تودع به عائدات النفط العراقي والتي تستقطع منه تعويضات حرب الكويت البالغة 5% من تلك العوائد.

والبنك المركزي العراقي مقره العاصمة العراقية بغداد ويقع في شارع الرشيد وتأسس البنك المركزي العراقي في عام 1947 بإرادة ملكية في العهد الملكي وكان يسمى سابقا باسم المصرف الوطني العراقي، بينما أعيد تأسيسه بعد عام 2003 استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004، برأس المال المصرح به وهو 100 مليار دينار. ويقع المكتب الرئيسي للبنك في شارع الرشيد في بغداد مع أربعة فروع في البصرة والموصل والسليمانية وأربيل.