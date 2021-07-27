كاميرات فرانس برس ترصد ملاحظات بايدن خلال لقائه الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- رصدت صور لعدسة كاميرات وكالة فرانس بريس الاخبارية أنه خلال لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس الاثنين 26 تموز (يوليو) 2021 فقد دون بايدن ملاحظتين بخط يده على ورقة كان يمسكها بينما كان يرد على أسئلة الصحفيين.

وبتكبير الصورة تبين أن الرئيس الامريكي جو بايدن كتب فيها نقطتين تتعلق الأولى ببلاده وجاء فيها "اقتراح الولايات المتحدة للرد على الهجمات التى تستهدف القوات الامريكية في العراق" أما النقطة الثانية فتتعلق بإيران وجاء فيها "إيران تفكر في كبح الهجمات". لكن بايدن لم يتهم ايران بشكل مباشر بتنفيذ الهجمات ضد القوات الامريكية المتمركزة في العراق.

وبالرغم من أنه من الصعب التكهن بعلاقة ما كتبه بايدن بلقائه مع الكاظمي إلا أن التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية المرتبطة بالعراق قد تحمل بعض التفسيرات.

وتقول وكالات الانباء ان بايدن يهدف من وراء كتابة ملاحظاته على الورق أثناء لقاء الكاظمي توجيه رسالة شديدة غير مباشرة الى الجهات التي تستهدف الوجود الاميركي في العراق ومفادها بأن حكومة واشنطن لن تسكت في وجه الضربات الموجهة اليهم.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الاثنين 26 تموز2021 في زيارة رسمية وكان الكاظمي قد قال قبيل مغادرته بغداد إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الاثنين 26 تموز 2021 أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.