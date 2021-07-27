ارتفاع اسعار الدولار في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان هي کالآتي:

100 دولار مقابل 147800 دينار عراقي

100 يورو مقابل 174500 دينار عراقي

100 باون بريطاني مقابل 203000 دينار عراقي

الف تومان إيراني مقابل 6000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17400 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2080 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 426000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 375000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 320000 دينار عراقي