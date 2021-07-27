صحة وبیئة

أنواء كوردستان: الاقليم سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد الاربعاء

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء اقليم كوردستان درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان بأن الاقليم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الأربعاء.

وذكرت المديرية في بيان ان درجات الحرارة ستنخفض يوم غد الاربعاء، من 3 – 4 درجات مئوية، مقارنة بدرجة حرارة اليوم الثلاثاء.

واعلنت المديرية ان درجات الحرارة ستكون اليوم في أربيل 45 درجة مئوية، وفي دهوك 44 درجة، وفي السليمانية وحلبجة 46، أما كركوك فتسجل اعلى درجة للحرارة وهي 48 درجة مئوية.

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