اللجنة العليا لمواجهة كورونا تناقش اليوم مقترحات وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر طبية لمراسل كوردستان24 انه من المقرر ان تناقش اليوم الثلاثاء 27 تموز (يوليو) 2021 اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان المقترحات المقدمة من قبل مديريات الصحة في محافظات الاقليم و وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

ولغرض المحافظة على حياة المواطنين والسيطرة على انتشار الفيروس أكثرمن خلال وضع حد لتفشي الفيروس وحسب المعلومات الواردة لكوردستان24 من المرجح ان تقوم اللجنة العليا لمكافحة كورونا باصدار سلسلة من القرارات ومنها تشديد الاجراءات الصحية بشكل عام وغلق بعض الاماكن العامة واعلان حجر صحي شامل وغلق المنافذ الحدودية.

جدير بالذكر وفي وقت سابق حذرت وزارة صحة حكومة اقليم كوردستان من ان الموقف الوبائي في الاقليم ينذر بخطر كبيروهنالك تزايد ملحوظ في أعداد الإصابات الحرجة والوفيات والكارثة قادمة لا محالة في حال استمرار إهمال الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين في الاماكن العامة.