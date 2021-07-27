سیاسة

الكرملين يعلق على قرار الانسحاب الامريكي من العراق

"ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط  بعد القرار الأمريكي هذا".
author_image آريان ابراهيم شوكت
الكرملين يعلق على قرار الانسحاب الامريكي من العراق
الكرملين يعلق على قرار الانسحاب الامريكي من العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)- اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء 27 تموز (يوليو) 2021 إن قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام مضيفا أنه من السابق لأوانه إصدار الاحكام في انتظار الخطوات المقبلة.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم تعليقا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المهام القتالية لقواتها في العراق على أنه "ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط  بعد القرار الأمريكي هذا". واضاف أن "هذا وضع يستحق مزيدا من الاهتمام والوضع هناك مختلف قليلا في العراق لأنه على ما يبدو عدد كبير مما يسمون بالمستشارين العسكريين باقون وسيواصلون العمل بالعراق"، مبينا أنه "سنراقب التطورات ومن السابق لأوانه إصدار الاحكام".واشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "موسكو تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع بغداد".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس الاثنين 26 تموز2021 أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع بغداد.

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