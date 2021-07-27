تعاون جديد بين بغداد وأربيل يطيح بقاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية العراقية الثلاثاء عن اعتقال قاتل نجل الناشطة البصرية المعروفة فاطمة البهادلي قبل أيام في البصرة.

وقبل نحو يومين، عثرت قوات الأمن على ابن فاطمة البهادلي، وهي ناشطة في حقوق الإنسان مقتولاً، بعد 24 ساعة من اختفائه في ظروف غامضة.

وتعد البهادلي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، وقد أسست جمعية (الفردوس) في البصرة، وتعنى بشؤون حماية النساء والفتيات المتضررات من الصراعات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "بإشراف مباشر من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من إلقاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".

وجاء في البيان "حيث جاءت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص وجهود استخبارية مكثفة من محل وقوع الحادث لحين القاء القبض عليه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حملات تصفية الناشطين وخطفهم، لكن ناشطين ومسؤولين عراقيين يوجهون أصابع الاتهام إلى الفصائل الموالية لإيران.

وأعلنت الحكومة العراقية في منتصف الشهر الجاري عن توقيف قتلة الباحث العراقي المعروف هشام الهاشمي، بعد عام على اغتياله في بغداد.