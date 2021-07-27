اقتصاد

كوردستان تعلن وضع اللمسات الأخيرة للربط الكهربائي بين العراق وتركيا

سيعمل الخط الجديد على نقل الطاقة الكهربائية من تركيا إلى إقليم كوردستان والعراق
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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان الثلاثاء إن مشروع الربط الكهربائي بين الإقليم والعراق وتركيا وصل إلى لمساته الأخيرة.

وتبلغ قدرة الخط الناقل 400 كيلو فولت، ويصل طوله إلى 17 كيلومتراً، وله القدرة على نقل 1000 ميغاواط من الكهرباء، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أن للخط الناقل أهمية كبيرة تكمن في حل مشكلة هبوط الجهد ومشكلة الحمل الكهربائي على المنظومة الرئيسية في الإقليم.

وسيعمل الخط الجديد على نقل الطاقة الكهربائية من تركيا إلى إقليم كوردستان والعراق، وستتولى وزارة كهرباء الإقليم السيطرة عليه.

وقالت وزارة الكهرباء إن المشروع سيكتمل بنهاية الشهر الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون دولار، مشيراً إلى أن مدة الإنجاز تبلغ 45 يوماً.

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كاركردن له‌سه‌ر پڕۆژه‌ی پێکەوە بەستنی کارەبای ھەرێمی کوردستان و عێراق و تورکیا
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