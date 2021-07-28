كورونا يوسّع خريطة انتشاره ويصيب 27 طفلاً بيوم واحد في الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- وسّع فيروس كورونا من خريطة انتشاره في عموم العراق بعد أن سجلت السلطات الصحية أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.

ولم تقتصر إصابات كورونا على فئة عمرية دون غيرها، بل شملت الأطفال وظهرت عليهم نفس الأعراض التي يعاني منها البالغون وكبار السن.

وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية لكوردستان 24، إن مختبرات محافظة ذي قار سجلت "تزايداً كبيراً" في أعداد الإصابات بين الأطفال في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن معظم الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشرة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، إلى أن الفحوصات شملت أكثر من 130 طفلاً وأثبتت 27 إصابة بينهم.

وتشكو السلطات الصحية العراقية من عدم امتثال السكان للإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية بما في ذلك التباعد البدني وارتداء الكمامات.

ومع تأكيد 12185 حالة إصابة في عموم العراق يوم أمس، يكون العدد الإجمالي للإصابات بالوباء قد ارتفع إلى 1,577,013 إصابة. اقرأ المزيد.

وتم تطعيم 1480784 شخصاً باللقاح المضاد حتى الآن، من بين إجمالي سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، وفق بيانات رسمية.