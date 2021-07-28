مجلس وزراء كوردستان يجتمع و5 ملفات على طاولة المناقشات

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان في وقت لاحق من الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات، فسيبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم خمسة ملفات، منها مواصلة المناقشات حول إعادة تنظيم الإيرادات الداخلية وعرض الخطوات العملية للوزارات بهذا الشأن.

وستتضمن الجلسة كذلك تقديم تقرير عن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، ولا سيما تصاعد معدل الوفيات والإجراءات المتخذة لاحتواء الجائحة.

كذلك سيناقش مجلس الوزراء، مقترحي تحويل قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين. وسيستعرض أيضاً موضوع (حيازة السلاح غير المرخص).

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، سيناقش مجلس الوزراء استعدادات وزارتي الثروات الطبيعية والمالية والاقتصاد لتوفير الوقود إلى المواطنين خلال موسم البرد.