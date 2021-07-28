فؤاد حسين من واشنطن: العلاقات العراقية الامريكية تشهد تطورا اكبر

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لكوردستان24 إن متانة العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق مهمة للطرفين وهذه العلاقات سوف تشهد تطورا اكبر في الايام اللاحقة.

واضاف حسين من واشنطن ان العلاقات بين واشنطن وبغداد لاتنحصر في الجانب العسكري بل تشمل جوانب ومجالات ميدانية أخرى.

وقال وزير الخارجية العراقي" ان العلاقة بين بغداد و وأربيل محل اهتمام كبيرعند الادارة الامريكية لان الامريكيين يعلمون جيدا انه كلما كانت العلاقة بين اربيل وبغداد جيدة كان ذلك دعما للعراق وسببا في حلحلة الكثير من مشاكله.

وفيما يتعلق بداعش في العراق جدد حسين تاكيده" صحيح أن داعش ينشط الان في مناطق أطراف كركوك والموصل ولغرض القضاء على النشاطات الارهابية فان قوات البيشمركة والقوات العراقية بحاجة الى المزيد من التعاون والتنسيق وقد توصل الجانبان الى تفاهم مشترك مفاده ضرورة وجود نقاط مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية.

وجدير بالذكر أنه في وقت سابق صرح وزير الخارجية العراقي أن "العراق يثمن الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري وصولا إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية.