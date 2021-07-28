سیاسة

أياد علاوي ينسحب من الانتخابات العراقية القادمة

author_image آريان ابراهيم شوكت
أياد علاوي ينسحب من الانتخابات العراقية القادمة
أياد علاوي ينسحب من الانتخابات العراقية القادمة
العراق

أربيل (كوردستان24)- صرح اليوم الاربعاء 28 تموز (يوليو) 2021 وائل عبداللطيف نائب رئيس المنبر العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انسحابهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا" نعلن عن موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات".  

  وبررعبد اللطيف الانسحاب بـ "تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة وستنتج منها حكومة ضعيفة ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".  

  ودعا  الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة بما فيها الجبهة الوطنية (موج) التي كان ينضوي تحتها، إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.  

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