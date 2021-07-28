معهد واشنطن يصنف الجناح الاعلامي "لحزب الله النجباء" كمؤسسة ارهابية

أربيل (كوردستان24)- في تحليل موجز عرض الدكتور حمدي مالك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى تعريفا وتصنيفا لقناة "النجباء" الفضائية باعتبارها منظمة اعلامية تملكها وتديرها حركة"حزب الله النجباء"وهي من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق ومصنفة كمنظمة ارهابية من قبل الولايات المتحدة الامريكية. ويقول حمدي مالك في تعريفه عن قناة النجباء" منظمة اجتماعية أو إعلامية مرتبطة بجماعة مسلّحة تقوم بعمليات معلومات غيرحركية (أنشطة إعلامية ودعاية) وتدعم العمليات المحلية المناهضة للولايات المتحدة والمناهضة للاتجاهات السياسية الاجتماعية المعتدلة والعمليات الخارجية المناهضة للسعودية" أما عن تأريخ وأهداف المنظمة فيقول الدكتور حمدي مالك" تم إطلاق "قناة النجباء" في عام 2013 كجناح إعلامي لحركة "حزب الله النجباء" بعد فترة وجيزة من تأسيس الحركة على يد أكرم الكعبي.

وتعرض المحطة التلفزيونية مجموعة من البرامج السياسية والثقافية والدينية التي تروّج للجماعة التي تُسمي نفسها "محورالمقاومة". وتحظى القناة التلفزيونية بتمويل جيد وتركّز بدرجة كبيرة على مواضيع المقاومة.يتم بث "قناة النجباء" من بغداد ولها مراسلون في أغلب المحافظات العراقية. كما لها أيضاً مكتب واستوديو في طهران، في آذار/مارس 2019 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كل من "قناة النجباء" وحركة (حزب الله النجباء) "كمنظمتيْن إرهابيتيْن عالميتيْن محددتين بصفة خاصة" بموجب "الأمر التنفيذي 13224".

وفي ختام التحليل يضيف المؤلف في معهد واشنطن " استولت الولايات المتحدة على نطاق صفحة الويب الخاصة بـ "قناة النجباء" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لكن المحطة التلفزيونية ربطت موقعها على الويب بنطاق .tv جديد بعد تغيير تهجئة النطاق. وقناة النجباء لديها قناة على منصة "يوتيوب" وقناة على منصة "تلغرام" وحساب على موقع "تويتر".