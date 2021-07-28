سیاسة

نيجيرفان بارزاني وإيسكوبار يبحثان علاقات إقليم كوردستان مع إسبانيا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع سفير إسبانيا في العراق هانسي إيسكوبار، علاقات إقليم كوردستان والعراق مع إسبانيا.

وجاء ذلك اليوم الاربعاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لسفير إسبانيا المنتهية مهامه في العراق هانسي إيسكوبار، والوفد المرافق له في أربيل.

وخلال اللقاء تم بحث مستقبل علاقات إقليم كوردستان والعراق مع إسبانيا، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الإسبانية في إقليم كوردستان، والأوضاع والانتخابات العراقية المبكرة، وكذلك المستجدات في المنطقة ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

وودع رئيس إقليم كوردستان، في لقاء، السفير الإسباني متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة، ومعبراً عن الشكر والتقدير لجهوده ودوره في تقوية علاقات إسبانيا مع العراق وإقليم كوردستان.

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