اقليم كوردستان يسجل 3468 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، تسجيل 3468 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي: 805 في اربيل، 997 في السليمانية، 1517 في دهوك، 47 في حلبجة، 77 في كرميان و25 في رابرين.

وتماثلت 1277 حالة للشفاء، 148 في اربيل و322 في السليمانية و765 في دهوك و10 في حلبجة و30 في كرميان و2 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 19 حالة وفاة، حالة في السليمانية و5 في اربيل و12 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ العدد الاجمالي للإصابات 224283 اصابة، شفي منها 195745، فيما توفي حتى الآن 4740 شخصا.