العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي فيروس كورونا

أربيل (كوردستان24)- رغم اعلان الحكومة العراقية أكثر من مرة فرض الحظر الشامل أو الجزئي لوقف تمدد وباء كورونا بشكل واسع خلال الأشهر الماضية لكن التزام المواطنين وتجاوبهم مع الاجراءات الوقائية يكاد يكون معدوما خاصة خلال المناسبات والأعياد.

واعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء 28 تموز(يوليو) 2021 تسجيل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد. وسجلت الوزارة اليوم 13515 اصابة جديدة.وقالت الوزارة " نحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها"

وفي وقت سابق حذرت وزارة الصحة العراقية بان عدد المصابين سيصل الى اعداد اكثرمن الاعداد السابقة بفارق كبير بسبب التجمعات وعدم اكتراث المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة طيلة ايام العيد على الرغم من دخول البلاد موجة جديدة ومتحورة من الفيروس"

يذكر أن العراق من أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات الاصابة بكورنا حيث بلغت حصيلة الاصابات أكثر من مليون و500 ألف وعدد الوفيات فاق 19 ألف حالة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، وفيما يلي الموقف الوبائي في العراق لهذا اليوم.