سیاسة

الرئيس بارزاني يرحب بقرار اليونسكو ويؤكد: هورامان منطقة كوردستانية مهمة على مر التاريخ

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني اليونسكو هورامان

أربيل (كوردستان 24)- رحب الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، بقرار اليونسكو إدراج منطقة هورامان الكوردستانية على لائحتها للتراث العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه ان هورامان منطقة مهمة ثقافيا على مر التاريخ.

وقال الرئيس بارزاني في بيان ان "هورامان منطقة كوردستانية مهمة وعلى مر التاريخ كان لها دورا ثقافيا وسياسيا وثوريا مهما، وقد قدمت الكثير للحركة التحررية الكوردستانية".

وتابع ان "هذا القرار بدون شك هو مكتسب آخر لشعب كوردستان ولمنطقة هورامان". ووجه الرئيس بارزاني التهنئة لشعب كوردستان ولسكان منطقة هورامان.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء، مواقع عدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمي، بينها منطقة هورامان الكوردستانية.

وهورامان منطقة جبلية تمتد ضمن محافظتي كوردستان وكرمانشاه في شرقي كوردستان (كوردستان إيران)، وفي شمال شرق إقليم كوردستان ضمن محافظة حلبجة ومعظم سكانها يتحدثون اللهجة الهورامية والتي هي جزء من اللهجة الكورانية والتي هي أحد أفرع من اللغة الكوردية.

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