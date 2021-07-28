وزير الثقافة العراقي: نجحنا في استرداد الاثار العراقية

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم اليوم الأربعاء 28 تموز (يوليو) 2021 نجاح بلاده في استرداد آثارية عراقية كانت قد هربت سابقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ناظم في بيان صحفي إن "عدد الرُقم الطينية المستردة بلغ 17 ألف قطعة آثارية وقد بذلت جهود كبيرة بذلك من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة الخارجية فضلا عن جهود سفارتنا في واشنطن وانتهينا من استرداد هذه القطع من منافذ عديدة كانت موجودة هناك أبرزها من جامعة كورنيل".

وأضاف الوزير العراقي أن "عودة هذه القطع إلى بغداد ستكون في الطائرة نفسها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد انتهاء زيارته المهمة إلى واشنطن".

كما اعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الاربعاء 28 تموز في بيان لها" "نظراً لأهمية الحدث ولكي يتاح لجميع وسائل الإعلام تصوير الآثار العراقية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده غداً مع وزير الثقافة في مطار بغداد الدولي إلى الأسبوع المقبل"