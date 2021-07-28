سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم بوفاة شقيقته

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رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية مار كوركيس الثالث صليوا

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 28 تموز (يوليو) 2021، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم مار كوركيس الثالث صليوا في وفاة شقيقته.

وفيما يلي نص التعزية:

إلى قداسة البطريرك مار كوركيس الثالث صليوا المحترم

بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم

 

تلقيت ببالغ الحزن نبأ رحيل شقيقتكم الكريمة السيدة بنا دانيال صليوا، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم وعائلتكم بأحر التعازي المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

 

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

28 تموز (يوليو) 2021

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