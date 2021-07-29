سقوط مروحية عراقية بمحافظة صلاح الدين ومقتل طاقمها بالكامل

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان طائرة مروحية عراقية سقطت في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء بالقرب من قرية جرداغلي شمال قضاء آمرلي ، مما تسبب في مقتل طاقمها.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مسؤول في الحشد الشعبي ان المروحية سقطت عند تحليقها في المنطقة، دون معرفة اسباب السقوط.

واضاف المسؤول في الحشد الشعبي ان "فرقنا وصلت للمكان فور سقوط الطائرة لفتح تحقيق في الحادث، وقد أدى السقوط الى استشهاد طاقم الطائرة بالكامل".

وبحسب ما افاد المسؤول فإن سقوط الطائرة اسفر عن استشهاد اثنين من الطيارين احدهما برتبة عقيد والاخر برتبة رائد.

واضاف المصدر ان الجهات الامنية المعنية فتحت تحقيقا حول الحادث وتم نقل جثماني الضابطين الى الطب العدلي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان قيادة العمليات المشتركة تنعى "الشهداء الأبطال الخمسة، العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح، وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي 17 والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة 245 خلال تاديتها مهمة قتالية".