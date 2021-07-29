ارتفاع أسعار المعدن الأصفر" في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الخميس، كما شهدت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفا في أسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 430000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 324000 دينار