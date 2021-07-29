اقتصاد

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر" في أسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار الذهب اسعار الدولار اسواق أربيل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الخميس، كما شهدت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفا في أسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان


100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد 2080 ديناراً


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 324000 دينار

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