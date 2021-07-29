الصحاف: الحوار الاستراتيجي كان حساسا وتم الاتفاق على خروج القوات الامريكية نهاية العام الحالي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي أحمد الصحاف ان الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، كانت مهمة وحساسة كونها توضح خطوط مستقبل العلاقة بين البلدين، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على خروج القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، نهاية العام الحالي.

وقال الصحاف لكوردستان 24 ان القوات العراقية سواء الجيش العراقي والشرطة الاتحادية أو قوات البيشمركة والحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلحاق هزيمة كبرى بتنظيم داعش وقد تم الاتفاق خلال الحوار الاستراتيجي على خروج القوات الأمريكية المقاتلة من العراق مع حلول نهاية العام الحالي.

وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في وقت سابق لكوردستان 24 ان جولة الحوار الاستراتيجي ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي، مشيرا الى ان العراق وامريكا قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي.

وذكر البيان الختامي للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، الصادر عن الحكومتين العراقية والأمريكية، ان البلدين اتفقا على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وصوت البرلمان العراقي في كانون الثاني من عام 2020، لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.