رئيس اقليم كوردستان يؤكد أهمية مشاركة المسيحيين في العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أهمية مشاركة المسيحيين وكافة المكونات في العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك اليوم الخميس، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لرئيس طائفة الأرمن الأرثوذوكس في العراق وأمين عام مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق، المطران آفاك آسادوريان.

وخلال الاجتماع تم بحث أوضاع الطائفة الأرمنية والمسيحيين في العراق وإقليم كوردستان، وشدد على أهمية مشاركة كافة مكونات العراق في المجالات الإدارية والعملية السياسية في البلد، أحوال الكنائس وحماية خصوصياتها وحقوقها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أخطار وتهديدات تنظيم داعش، وكذلك الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في اكتوبر المقبل.

وتحدث المطران آسادوريان في الاجتماع عن الأحوال والأوضاع المعيشية لأرمنيي كوردستان والالتفات إليهم حيث يوجد القسم الأكبر منهم في قضاء زاخو، کما سلط الضوء علی الوضع الٲمني الذي تسبب في رحیل الٲرمنیین العراقیین الی المهجر، مشيداً بثقافة قبول الآخر والتعايش والتلاحم والتسامح في إقليم كوردستان، وشدد الجانبان على تعميق هذه الثقافة.