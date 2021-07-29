لدوافع عنصرية.. أتراك يطردون أسرة كوردية من منزلها بأحد أحياء أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أقدمت مجموعة من الأتراك على طرد اسرة كوردية مكونة من أم وأبناءها الخمسة من منزلهم الكائن في أحد أحياء العاصمة التركية انقرة.

وقال مراسل كوردستان 24 ان هذه الاسرة من سكان منطقة كفري بشمال كوردستان، وتسكن الأم مع ابنائها الخمسة في منطقة ألماداغ بأنقرة، وتم الهجوم عليهم الليلة الماضية من قبل مجموعة من سكان المنطقة الأتراك، حيث أقدموا على ضربهم وأجبروهم على مغادرة منزلهم.

ورفض أفراد تلك الاسرة الظهور على القنوات التلفزيونية خوفا على حياتهم، لكن مراسل كوردستان 24 نقل عن أحد أفراد العائلة قوله عبر اتصال هاتفي ان "المجموعة التي هاجمتنا كلهم من جيراننا، وكانو يهتفون الكورد سيئون، أنتم ارهابيون، ارحلوا من هنا".

واضاف "اتصلنا بقوات الأمن لكن المجموعة واصلت ضربنا والتهجم علينا أمام أنظار رجال الأمن، فاضطررنا الى ترك منزلنا".

وتبلغ السيدة الكوردية 38 عاما وهي أم لخمسة ابناء صغار، وتعمل كعاملة تنظيف في المنازل.