الإعلام الأمني: السلطات العراقية تفتح تحقيقا بسقوط صاروخ كاتيوشا في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الخميس، فتح تحقيق بسقوط صاروخ من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وافاد بيان للخلية ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد"، مضيفة ان "الصاروخ لم يتسبب بأي خسائر، وتبين أن انطلاقه كان في الساعة 4:20 فجرا من منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".

وذكر البيان ان سقوط الصاروخ يعد تهديدا لأمن المدنيين وفعلا خارجا عن القانون.

وتستضيف المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية والمباني الحكومية، وهي هدف دائم للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.