سیاسة

الرئيس بارزاني والسفير التركي لدى بغداد يبحثان المستجدات السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني تركيا السفير التركي العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير التركي لدى بغداد آليرزا غوني، المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الخميس، لدى استقبال الرئيس بارزاني لغوني والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وتم خلال الاجتماع الانتخابات العراقية المبكرة المزمع اجراؤها في اكتوبر المقبل، وأخطار وتهديدات تنظيم داعش، فيما اكد الجانبان على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا.

 

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