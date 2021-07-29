كوردستان تسجل 10 وفيات وأكثر من 3 آلاف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات وفاة و3056 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأرابع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان الاصابات الجديدة توزعت كالتالي: 749 في أربيل، 749 في السليمانية و1469 في دهوك و11 في حلبجة و64 في كرميان و14 في رابرين.

وتماثلت 1436 حالة للشفاء، وفق ما ذكر تقرير الوزارة، فيما سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، 2 منها في أربيل و2 في السليمانية و5 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ عدد الإصابات في الاقليم 227339 اصابة، شفي منها 197181، فيما توفي حتى الآن 4750 شخصا.