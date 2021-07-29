اقليم كوردستان...الموقف الوبائي ينذر بخطر كبير

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الخميس29 تموز (يوليو) 2021 تسجيل حصيلة مرتفعة جديدة باصابات فيروس كورونا.

واظهرت الفحوصات اصابة أكثر من 3000 شخص خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 227339 مصاب.وقالت الوزارة في بيان لها إنها سجلت 3056 إصابة جديدة مضيفة أن 1436 مريضا تماثلوا للشفاء ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 197181. وأشارت الوزارة أيضا الى تسجيل 10 حالات وفاة ليكون مجموع الوفيات في إقليم كوردستان منذ تفشي الجائحة 4750 حالة وفاة.وشكرت الوزارة في بيانها جميع الاطباء والكوادر الطبية لتواصل جهودهم الحثيثة في خدمة المرضى وطلبت من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية واجراءات الوقاية من الفيروس واخذ اللقاحات والاتصال بالرقم (122) عند الحاجة.

وتتزايد أعداد مرضى فيروس كورونا في كوردستان بشكل كبير مع تصاعدها في عموم العراق ووصولها إلى أرقام قياسية بحيث حذرت وزارة صحة اقليم كوردستان من أن كارثة انسانية قد تحصل في حالة استمرار اهمال الاجراءات الوقائية.