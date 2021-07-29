نوري المالكي يهاجم ممثلة الامم المتحدة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بعد تضارب الانباء في المشهد السياسي العراقي حول تاجيل الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق وفي تغريدة له عبر تويتر أبدى زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي رفضه لتصريحات ممثلة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بشأن الانتخابات العراقية المقبلة.

وقال نوري المالكي في تغريدته"يبدو ان بلاسخارت بحاجة الى معرفة مهمتها ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق وان البعثة تتحرك بطلب الحكومة العراقية ولا صلاحية لها بالتحرك والتدخل في شؤون الانتخابات الا بما تحتاجه المفوضية" وأضاف المالكي أن "دورها مرفوض في الحديث عن تأجيل الانتخابات "

وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل. ودعت المفوضية التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو المقبل. وأشارت المفوضية إلى أنها "تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله.