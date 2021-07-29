سكرتير مجلس الوزراء: أمريكا تستثمر في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في اطارمشاركة وفد حكومة اقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية في واشنطن في اجتماعات ومناقشات الحوار الاستراتيجي القائم بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.

وفي هذا الصدد قال سكرتير مجلس الوزراء في حكومة الاقليم الدكتورآمانج رحيم لكوردستان24"في اطارمشاركتنا في اجتماعات ومناقشات الحوار الاستراتيجي في واشنطن وبحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي و كل من وزير النفط والمالية في الحكومة العراقية ومشاركة ممثلة حكومة اقليم كوردستان في أمريكا بيان سامي عبدالرحمن شاركنا في اجتماع موسع خاص ضم عدد من كبار المستثمرين والتجارفي الولايات المتحدة لغرض دراسة مجالات الاستثمار في العراق"واضاف سكرتير مجلس الوزراء: كذلك سنحت الفرصة لوفد اقليم كوردستان الاجتماع مع كبرى الشركات الامريكية للاستثمارلغرض المجيء الى اقليم كوردستان والاستثمار في مجالات عديدة.

واوضح الدكتور آمانج رحيم" ان وفد اقليم كوردستان باعتباره ممثلا عن حكومة الاقليم تحدث خلال الاجتماعات عن الوضع الامني المستقر في اقليم كوردستان وأقر الوفد العراقي بحقيقة أن كوردستان من اكثر مناطق العراق أمنا وبين الوفد الكوردي موقفه للشركات الامريكية بان اقليم كوردستان يرحب بالمستثمرين الامريكيين ويقدم لهم كافة التسهيلات"

وقال رحيم أيضا" عرضنا 1000 فرصة استثمار على كبار المستثمرين الامريكييين في مجالات الكهرباء والبنوك والسياحة والطاقة والنفط والغاز وبدورهم رحبوا بجميع العروض وأبدوا استعدادهم للمجيء الى اقليم كوردستان"وأكد سكرتير مجلس الوزراء في حديثه ان ادارة جو بايدن تعطي أهمية كبرى للاستثمار في مجال الغاز لمعالجة مشاكل الكهرباء.