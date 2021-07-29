الكاظمي في تغريدة له: غادرنا واشنطن الى بغداد بعد زيارة ناجحة

أربيل (كوردستان 24)- غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس 29 تموز(يوليو) 2021 العاصمة الامريكية واشنطن.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "غادرنا واشنطن إلى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية واتفاق لنقل العلاقة الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام."وأضاف الكاظمي في تغريدته: "نتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمرمع (رئيس الولايات المتحدة) لتكريس قيم التعاون والحوار."

وكان الكاظمي قال قبل توجهه إلى واشنطن في زيارة استغرقت عدة أيام إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم داعش إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي أعلن بايدن إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق بحلول نهاية العام.