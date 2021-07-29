وزيرأوقاف كوردستان: المساجد ودور العبادة ابوابها مفتوحة

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان بشتيوان صادق أنه رغم الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا لغرض حماية أرواح المواطنين من مخاطر وباء الفيروس لكننا أبقينا أبواب المساجد ودورالعبادة مفتوحة شريطة التزام المصلين بالشروط الوقائية للمحافظة على حياتهم.

واضاف وزير اوقاف الاقليم" في السابق عندما قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في الاقليم اغلاق باب المساجد والاماكن الدينية كان ذلك بدافع الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من انتشار الفيروس وحتى عند الله تعالى فحياة الانسان أغلى من كل شيء ".

وقال وزير الاوقاف: بما ان مؤشر الوضع الوبائي الان في الاقليم في تصاعد مستمر وهنالك تزايد ملحوظ في اعداد المصابين والوفيات لذا نطلب من المواطنين المصلين المتوجهين الى المساجد ودور العبادة الالتزام بالشروط الصحية الوقائية.

وطلب وزير الاوقاف من كافة خطباء المنابر الدينية في الاقليم الى حث المواطنين أثناء خطبهم وصلاتهم الى الالتزام بحماية انفسهم والاخرين حتى لاتكون المساجد ودور العبادة مكانا لانتشار الفيروس ونحافظ على قدسية هذه الاماكن المقدسة.