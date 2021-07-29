سیاسة

قصف صاروخي في محيط السفارة الامريكية في بغداد

الخشية من استمرار ضرب المصالح الأميركية في العراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء "المهمة القتالية" للجنود الأميركيين في العراق. 
author_image آريان ابراهيم شوكت
قصف صاروخي في محيط السفارة الامريكية في بغداد
قصف صاروخي في محيط السفارة الامريكية في بغداد
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24)- تزامنا مع عودة الكاظمي من واشنطن استهدف صاروخان من نوع كاتيوشا محيط السفارة الأميركية في بغداد فجر الخميس29 تموز (يوليو) 2021 وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي موضحاً أن الهجوم لم يتسبب بضحايا أو أضرار في وقت يثير الخشية من استمرار ضرب المصالح الأميركية في العراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء "المهمة القتالية" للجنود الأميركيين في العراق. 

وأكدت القوات الأمنية العراقية "سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد".القريب من المنطقة الخضراء. وأعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية فتح تحقيق بالحادثة التي لم تخلف "خسائر تذكر" مضيفةً أن الصاروخ انطلق "من منطقة شارع فلسطين" البعيد نحو 13 كلم عن منطقة المنصور.ويتزامن الهجوم مع عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على انتهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام في خطوة نددت بها فصائل عراقية موالية لإيران غالباً ما تحملهم واشنطن مسؤولية الهجمات التي تستهدف مصالحها. 

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين لدى استقباله الكاظمي في البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة ستباشرمرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد. وقال بايدن "لن نكون مع نهاية العام في مهمّة قتاليّة".

 

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