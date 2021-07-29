الصحة العالمية: الشرق الاوسط بانتظار الموجة الرابعة من كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا أثارت ارتفاع عدد الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا لموجة رابعة من الوباء.

واوضح المنظري إن معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غيرمطعمين ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في المنطقة.وأشار مدير المكتب الاقليمي إلى أن "دلتا" كورونا تم رصدها في 15 دولة من 22 تدخل ضمن منطقة اختصاص المكتب وأنها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المنطقة.وحسب معلومات الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في المنطقة ارتفع في الشهر الأخير بنسبة 55% مقارنة بالشهر السابق وعدد الوفيات ارتفع بنسبة 15%. وتشير المنظمة إلى نقص أسطوانات الأوكسجين والأسرّة في غرف العناية المركزة في مختلف بلدان المنطقة.

وأوضحت المنظمة إن النسخة "دلتا" تتحول إلى النسخة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وظهرت سلالة "دلتا" لأول مرة في الهند في ديسمبر كانون الأول عام 2020، وسرعان ما أصبح المتحورالسائد من فيروس كورونا مما أدى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحية في البلاد.