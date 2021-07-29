اجراءات مشددة لتنظيم حيازة الاسلحة النارية في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)-في اطار الاصلاحات التي تبناها الكابنة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان,تسعى حكومة الاقليم لتشديد الاجراءات القانونية, لمنع حمل السلاح الغير مرخص, واعادة صياغة قانون حيازة الاسلحة.

وفي هذا الصدد, قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني, أن ظاهرة حمل السلاح الغير مرخص ظاهرة خطيرة ويجب منعها في اسرع وقت ممكن.وتشير احصائيات القوات الامنية في اقليم كوردستان, أن أغلب جرائم القتل والانتحار, يتم تنفيذها بواسطة أسلحة غير مرخصة.

وقال عضو لجنة الداخلية في برلمان كوردستان, نزار ملا غفا لكوردستان24"نحن الان بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية, لاعادة صياغة قانون حمل وحيازة الاسلحة النارية في الاقليم, وصياغة المادة المرتبطة بالعقوبات المتعلقة بهذه الظاهرة أيضا, وبوصول القانون الى البرلمان, سيتم دراسته في الفصل التشريعي الجديد ,ومحاولة وضع ضوابط متشددة لحيازة الاسلحة في الاقليم"

ومن ناحية أخرى, قال نائب رئيس مجلس محافظة اربيل نجيب محسن" في المرحلة القادمة, فان اجازة حمل السلاح, تتم عن طريق اجراء فحص نفسي, من قبل الطبيب المختص. ونحن نؤيد كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة, للحد من ظاهرة حمل السلاح.