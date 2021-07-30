بالفيديو | "الثلوج المفاجئة" تزيّن البرازيل لأول مرة منذ 62 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مناطق جنوب البرازيل في الساعات الماضية تساقطاً نادراً للثلوج بعد انخفاض درجات الحرارة في مناطق متفرقة من البلاد.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزة محلية سكاناً وهم يصنعون رجل ثلج في ساحة ويخوضون معركة بكرات الثلج في بوم جيسوس، وهي مدينة في ولاية ريو غراندي دو سول.

وسجلت أكثر من 30 مدينة في ولاية ريو غراندي دو سول هذه الظاهرة، وفقاً للإرصاد الجوية التي أشارت إلى أن درجات الحرارة لا تزال دون الصفر في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، مع احتمال تساقط الثلوج في ولايات أخرى مثل بارانا وسانتا كاتارينا، بحسب وسائل إعلام برازيلية.