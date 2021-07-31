مع تصاعد الوفيات.. أربيل تشدد "قيود كورونا" وتتوعد المخالفين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل في وقت متأخر من الليل اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية بعد ازدياد معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وعدم التزام المواطنين بالقيود التي تهدف إلى الحد من تفشي الوباء شديد العدوى.

وتوفي في أربيل وحدها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سبعة أشخاص بسبب الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات في عاصمة إقليم كوردستان إلى 1287 حالة.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة لا يزال أكثر من تسعة آلاف شخص يرقدون في مستشفيات أربيل، مع تسجيل نحو 700 إصابة يوم أمس. اقرأ أيضاً.

ولغاية الآن، سجل إقليم كوردستان إجمالاً نحو 230 ألف إصابة بالفيروس مع تعافي 199 ألفاً، فيما ارتفع مؤشر الوفيات إلى 4770 حالة.

وأبلغت السلطات الصحية عن عدد متزايد من الإصابات مع زيادة الفحوصات المختبرية.

ووصفت غرفة عمليات محافظة أربيل في بيان لها الوضع بأنه "خطير"، وقالت إن مخاطر تفشي الوباء تتزايد بسبب متحور دلتا.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، حذرت الأجهزة الأمنية المواطنين من إقامة مجالس العزاء في أربيل، وتوعدت المخالفين بفرض غرامات مالية عليهم.

كما أعلنت عن حظر زيارات أقارب وأصدقاء المصابين بالوباء إلى المستشفيات.

وذكرت الغرفة أيضاً أن الازدحام الحاصل في مراكز الرعاية الصحية تسبب في المزيد من الإصابات، مضيفة أن الذين لا يلتزمون بالإجراءات الجديدة سيواجهون الإجراءات القانونية.

كذلك أشار البيان إلى أن جميع القوى الأمنية في المحافظة تلقت أوامر بتنفيذ الإجراءات الجديدة.

هذا وكثفت السلطات الصحية في إقليم كوردستان دعواتها إلى المواطنين لتلقي اللقاحات مع استمرار انتشار متحور دلتا الأكثر عدوى.

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