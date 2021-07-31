حكومة إقليم كوردستان عن "حادثة قونية": نشعر بحزن عميق ونتوقع محاسبة الجناة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت عن بالغ حزنه بعد تعرض أسرة كوردية إلى تصفية بالرصاص داخل منزلها وسط تركيا.

واقتحم مسلحون مساء الجمعة منزلاً تقطنه عائلة كوردية في قونية قبل أن يقدموا على قتل سبعة من أفرادها. وترددت أنباء عن دوافع عنصرية تقف خلف الاعتداء.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه بموقع تويتر "أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بهجوم وحشي على عائلة كوردية في قونية".

وتابع "أنقل خالص تعازي حكومتي إلى الأسرة، وأتوقع أن تتم محاسبة الجناة".

I’m deeply saddened by reports of a vicious attack on a Kurdish family in Konya, Turkey.



I convey the deepest condolences of my govt to the family, and expect the perpetrators to be held fully accountable -mb. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) July 31, 2021

وسبق أن ذكرت الخدمة التركية في قناة كوردستان 24، أن الحادث وقع في حي ميرام بمنطقة يطلق عليها اسم حسنكوي على وجه التحديد.

وبعد المجزرة، أضرم المهاجمون النيران في المنزل.

وعُثر على جثث سبعة من أفراد العائلة وبدت عليها آثار إطلاق نار في أنحاء متفرقة من الجسم وذلك خلال جهود إطفاء الحريق في المنزل.

ومن بين الضحايا ثلاث نساء.

وقال محامي الدفاع عن الضحايا عبد الرحمن كارابولوت في حديث لكوردستان 24، إن العائلة المقتولة سبق أن تعرضت إلى اعتداءات في أيار مايو الماضي.

ونددت رئاسة إقليم كوردستان بالهجوم، وحثت على إحالة الجناة إلى القضاء.

وقالت الرئاسة على حسابها في تويتر "ندين الهجوم على أسرة كوردية في تركيا، قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا وذويهم".