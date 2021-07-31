سیاسة

حكومة إقليم كوردستان عن "حادثة قونية": نشعر بحزن عميق ونتوقع محاسبة الجناة

"أنقل خالص تعازي حكومتي إلى الأسرة، وأتوقع أن تتم محاسبة الجناة".
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وقع الهجوم في مدينة قونية وسط تركيا
وقع الهجوم في مدينة قونية وسط تركيا
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أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت عن بالغ حزنه بعد تعرض أسرة كوردية إلى تصفية بالرصاص داخل منزلها وسط تركيا.

واقتحم مسلحون مساء الجمعة منزلاً تقطنه عائلة كوردية في قونية قبل أن يقدموا على قتل سبعة من أفرادها. وترددت أنباء عن دوافع عنصرية تقف خلف الاعتداء.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه بموقع تويتر "أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بهجوم وحشي على عائلة كوردية في قونية".

وتابع "أنقل خالص تعازي حكومتي إلى الأسرة، وأتوقع أن تتم محاسبة الجناة".

وسبق أن ذكرت الخدمة التركية في قناة كوردستان 24، أن الحادث وقع في حي ميرام بمنطقة يطلق عليها اسم حسنكوي على وجه التحديد.

وبعد المجزرة، أضرم المهاجمون النيران في المنزل.

وعُثر على جثث سبعة من أفراد العائلة وبدت عليها آثار إطلاق نار في أنحاء متفرقة من الجسم وذلك خلال جهود إطفاء الحريق في المنزل.

ومن بين الضحايا ثلاث نساء.

وقال محامي الدفاع عن الضحايا عبد الرحمن كارابولوت في حديث لكوردستان 24، إن العائلة المقتولة سبق أن تعرضت إلى اعتداءات في أيار مايو الماضي.

ونددت رئاسة إقليم كوردستان بالهجوم، وحثت على إحالة الجناة إلى القضاء.

وقالت الرئاسة على حسابها في تويتر "ندين الهجوم على أسرة كوردية في تركيا، قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا وذويهم".

 

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