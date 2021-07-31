كوردستان.. أمطار محتملة في عز الصيف

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان أن تشهد المناطق الجبلية تساقطاً للأمطار خلال الساعات المقبلة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأظهرت بيانات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي تفاوتاً في درجات الحرارة في معظم مناطق الإقليم، فضلاً عن تقلب في السماء ما بين صافية الى غائمة جزئياً.

وتوقعت الأنواء أن تسجل أربيل ودهوك 42 مئوية، بينما ستبلغ درجات الحرارة في السليمانية 41، وفي حلبجة 43، أما في كركوك فيتوقع أن تصل إلى 44 مئوية خلال اليوم.

وتوقعت الأنواء الجوية أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي يوم غد، مع احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق الجبلية من إقليم كوردستان.